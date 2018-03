POL-OG: Rastatt – Beim Straßenwechsel von Auto erfasst

Rastatt (ots) – Beim Queren der Oberwaldstraße ist ein mutmaßlich alkoholisierter Radfahrer am Dienstagabend gegen einen vorbeifahrenden BMW geprallt. Der 28 Jahre alte Velo-Fahrer entschied sich gegen 18 Uhr in Höhe der Wilhelm-Busch-Straße zu einem abrupten Wechsel der Straßenseite und fuhr hierbei vom Gehweg gegen die Beifahrerseite des in Richtung Buchenstraße fahrenden BMW-Lenkers. Verletzungen trug der Biker keine davon. Allerdings stellten die Ordnungshüter bei ihm einen Atemalkoholwert von weit über einem Promille fest, womit sich der Endzwanziger eine Blutentnahme im Klinikum Rastatt einhandelte. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

