Rastatt (ots) – Unbekannte Handwerker sollen am Montagmittag gegen 14 Uhr einen älteren Herren an seinem Anwesen in der Weststadt aufgesucht haben um eine Dachrinne zu reparieren. Der Senior versuchte wohl dem Quartett klarzumachen, dass er diese …

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3866980