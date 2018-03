POL-OG: Rastatt – Eingebrochen

Rastatt (ots) – Zu einem Einbruch in ein Mobilfunkfachgeschäft ist es am Mittwochmorgen in der Poststraße gekommen. Gegen 5 Uhr teilte ein Anrufer der Polizei über Notruf eine eingeschmissene Scheibe mit. Im Objekt konnten die Diebe jedoch nicht mehr festgestellt werden. Diese hatten zuvor die Geschäftsräume durchsucht und Mobiltelefone entwendet. Der entstandene Diebstahlschaden kann bislang nicht beziffert werden. Hinweise auf die Täter gibt es derzeit keine. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen übernommen.

