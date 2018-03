POL-OG: Rastatt – Eingebrochen, Zeugen gesucht

Rastatt (ots) – Vermutlich über die Tiefgarage waren Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in eine Apotheke eingebrochen. Dabei wurden in dem Objekt in der Kaiserstraße zwei Türen aufgebrochen, um sich Zutritt zu den Geschäftsräumen zu verschaffen. Insgesamt liegt der entstandene Sachschaden weit über dem entwendeten Diebesgut. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Einbruch in der Zeit nach Ladenschluss am Mittwoch bis zur Öffnung am Donnerstagmorgen begangen wurde. Zeugen, Nachbarn oder andere Hinweisgeber, die in der Nacht zum Donnerstag verdächtige Personen in der Apotheke oder der Tiefgarage gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Rastatt unter der Telefonnummer 07222/761-0 in Verbindung zu setzen.

