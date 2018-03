POL-OG: Rastatt – Gewahrsamnahme

Offenburg (ots) – Der stark alkoholisierte Zustand eines 24-jährigen Fahrgastes einer Straßenbahn führte den jungen Mann im Verlauf des frühen Dienstagabends auf direktem Wege in die Gewahrsamszellen des Polizeireviers Rastatt. Der Betrunkene fiel einem Straßenbahnführer kurz nach 19 Uhr auf der Fahrt nach Forbach auf und konnte wenig später am Bahnhof in Rastatt einer Polizeikontrolle unterzogen werden. Da zum einen keine Unterbringungsmöglichkeiten gegeben waren, ein Alkoholtest jedoch einen Wert von deutlich über zwei Promille zutage förderte und der Mann völlig orientierungslos war, blieb den Beamten keine andere Möglichkeit, als den Schutzbedürftigen für die folgende Nacht behördlich zu beaufsichtigen.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3872764