POL-OG: Rastatt – Hecke in Flammen

Rastatt (ots) – Die Gründe eines Feuers am Mittwochvormittag im Vorgarten eines Hauses im Drosselweg sind noch unklar. Fest steht, dass eine dort verpflanzte Thujahecke kurz vor 11.30 Uhr in Brand geraten war. Die durch Anwohner verständigten Einsatzkräfte der Feuerwehr Rastatt hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Der an den Gewächsen entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand.

