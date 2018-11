POL-OG: Rastatt – Hoher Sachschaden / Zeugen gesucht

Anzeige

Rastatt (ots) – Eine 37-jährige Mercedes-Fahrerin war am Mittwochmittag auf der Straße „An der Ludwigfeste“ unterwegs, als sie kurz nach 14 Uhr nach links in die Lyzeumstraße einbog. Zur gleichen Zeit befuhr ein 63 Jahre alter Lenker eines Opel die Straße „An der Ludwigfeste“ in die entgegengesetzte Richtung. Es kam zu einer Kollision, bei der ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro zu beklagen war. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Da beide Unfallbeteiligten im Rahmen der Unfallaufnahme angaben, bei grüner Ampel in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein, sind die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Rastatt dringend auf der Suche nach Zeugen. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann sachdienliche Angaben machen? Hinweise werden an die Telefonnummer: 07222 7610 erbeten.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4109852