POL-OG: Rastatt – Justitia sieht mehr als erwartet

Rastatt (ots) – Mit den Einlasskontrollen am Amtsgericht Rastatt hatten offenbar zwei Besucher des Justizgebäudes am Mittwoch nicht gerechnet. Gegen 11:30 Uhr wurde ein 53-Jähriger dabei erwischt, wie er mit einer geringen Menge Marihuana in der Tasche vor Justitia treten wollte. Am Nachmittag fiel dann ein Jugendlicher auf, der mit einem Teleskopschlagstock Einlass ersuchte. Nachdem beides einbehalten wurde, erwarten sie nun entsprechende Anzeigen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3879925