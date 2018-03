POL-OG: Rastatt – Mehrere Tausend Euro Sachschaden beim Einparken

Rastatt (ots) – Ein 26-jähriger Opel-Fahrer stieß am Dienstagvormittag in der Rathausstraße beim Rangieren gegen eine Straßenlaterne und verursachte so einen Sachschaden von rund 5.000 Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge geschah der Unfall aus Unachtsamkeit. Mitarbeiter der Energiewerke sicherten die beschädigte Straßenbeleuchtung an der Unfallstelle ab.

