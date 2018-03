POL-OG: Rastatt – Nach Polizeibeamten getreten

Rastatt (ots) – Zur Beruhigung der 50-jährigen Patientin eines Krankenhauses in Rastatt war in der Nacht auf Sonntag ein anspruchsvoller Polizeieinsatz notwendig. Ein Arzt der Klinik hatte die Polizei verständigt und um Unterstützung bei der Aufnahme einer Patientin gebeten, die sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Daraufhin flüchtete die Frau aus der Einrichtung. Die 50-Jährige konnte schließlich von den Polizeibeamten des Polizeireviers Rastatt aufgehalten und in Gewahrsam genommen werden. Hierbei wehrte sie sich mit einem Fußtritt gegen den Oberschenkel eines Ordnungshüters, worauf noch erhebliche Beleidigungen gegen die Anwesenden folgten. Der Frau droht nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

