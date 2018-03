POL-OG: Rastatt – Vorrang missachtet

Rastatt (ots) – Ein 45 Jahre alter Fahrzeugführer verursachte am Dienstag gegen 13.15 Uhr einen Verkehrsunfall als er von der B36 in Fahrtrichtung Durmersheim auf die L77a abbiegen wollte. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Mercedes-Benz einer 47 Jahre alten Frau. Durch die Kollision entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

/ne

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3867375