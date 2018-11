POL-OG: Rastatt, Wintersdorf – Petit malheur, Ursache unklar

Anzeige

Rastatt (ots) – Die genauen Hintergründe eines Verkehrsunfalles am Mittwochabend auf der L 78b sind noch unklar. Fest steht bislang, dass eine 60 Jahre alte Autofahrerin auf ihrem Weg in Richtung Frankreich anstelle dem Kreisverkehr vor dem Ortseingang Winterdorf zu folgen, schnurstracks auf das Straßenbauwerk zusteuerte und dort nach der Kollision mit einem Schild stehen blieb. Durch den Aufprall zog sich die Französin in ihrem Kleinwagen leichte Blessuren zu. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen etwa 500 Euro betragen.

