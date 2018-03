POL-OG: Rastatt – Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Rastatt (ots) – Der noch unbekannte Fahrer eines mutmaßlich größeren Fahrzeugs hat am Mittwoch zwischen 10 Uhr und 15.30 Uhr einen in der Lochfeldstraße vor dem Anwesen Nummer 22 geparkten Mercedes Sprinter gerammt. Um den Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro scherte sich der Unfallverursacher nicht. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen unter der Telefonnummer: 07222 761-0 um Hinweise. /pb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3874674