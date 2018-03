POL-OG: Rastatt – Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Rastatt (ots) – Der Fahrer eines roten Kleinwagens hat heute Morgen in der Bahnhofstraße einen Unfall verursacht und danach das Weite gesucht. Der Unfallverursacher war gegen 6.40 Uhr in Richtung Kappelenstraße unterwegs und hatte hierbei auf Höhe des Hilberthofs einen Überholvorgang abgebrochen. Hierbei scherte der Gesuchte so knapp vor einem Motorrollerfahrer ein, dass der 49-Jährige die Kontrolle verlor und stürzte. Um den Leichtverletzten und den verursachten Schaden in Höhe von rund 200 Euro scherte sich der Unbekannte nicht. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen unter der Telefonnummer: 07222 761-0 um Hinweise. /pb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3890854