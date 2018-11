POL-OG: Renchen -Im Kreisverkehr gestürzt

Anzeige

Renchen (ots) – Offenbar wegen nicht angepasster Geschwindigkeit kam am Sonntagmorgen ein Piaggio-Fahrer am Ortsausgang in Richtung Önsbach zu Fall und verletzte sich dabei. Der 58 Jahre alte Zweiradfahrer kam bei regennasser Fahrbahn in dem Kreisverkehr ins Rutschen und schließlich zu Fall. Wegen seiner dadurch erlittenen Verletzungen musste er durch den Rettungsdienst in das Acherner Klinikum gebracht werden. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4113216