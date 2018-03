POL-OG: Renchen – Kaminbrand unter Kontrolle gebracht

Renchen (ots) – Der Brand im Kamin eines Wohnhauses in der Hebelstraße erforderte am Mittwochabend einen Großeinsatz der örtlichen Feuerwehr. Die Bewohner des Anwesens wurden bei den Nachbarn untergebracht und blieben unverletzt. Auch die Wohnräume blieben von dem Feuer verschont. Ursächlich für den Brand im Kamin dürfte ein Defekt in dem durch Pellets betriebenen Brennkessel im Keller des Hauses gewesen sein. Dies lassen Untersuchungen durch einen hinzugezogenen Kaminfeger vermuten. Eine genaue Schadenshöhe kann nach aktuellem Stand der Ermittlungen noch nicht beziffert werden.

