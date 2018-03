POL-OG: Renchen – Ölfilm auf der Rench

Renchen (ots) – Am Dienstagnachmittag konnten Passanten einen Ölfilm auf der Rench in Höhe der Bundesstraße feststellen und alarmierten die Polizei. Vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt. Die Wehrmänner der Feuerwehr aus Renchen konnten eine Ölsperre einrichten, um eine weitere Verunreinigung zu verhindern. Wie genau das Öl in den Fluss gelangt ist, wird nun von den Beamten der Abteilung Gewerbe und Umwelt genauer unter die Lupe genommen.

