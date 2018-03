POL-OG: Rheinau – Unfall beim Überholen

Rheinau (ots) – Auf dem Weg in Richtung französischer Grenze sind heute Nachmittag am Grenzübergang Rheinau ein Roller und ein Auto seitlich zusammengestoßen. Ein 28 Jahre alter Rollerfahrer überholte gegen 14.15 Uhr den vorausfahrenden Peugeot eines 68-Jährigen. Während des Überholvorgangs musste der Autofahrer wegen eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugs nach links ausscheren, weshalb es in der Folge zur Kollision mit dem Überholdenden kam. Der 28-Jährige wurde nach links abgewiesen und stürzte. Er musste an der Unfallstelle notärztlich versorgt werden. Anschließend wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Frankreich gefahren. Die vorsorglich verständigten Einsatzkräfte der Feuerwehr Freistett unterstützten die Reinigungsarbeiten am Unfallort. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

