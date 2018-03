Rheinmünster (ots) – Der 21 Jahre alte Lenker eines Volkswagen befuhr am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr die L85 von Rheinmünster-Greffern kommend in Richtung Rheinfähre. In einer scharfen Rechtskurve, kurz vor der Brücke über die Acher, kam er vermutlich …

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3876525