POL-OG: Rheinmünster – Versuchter Dieseldiebstahl

Anzeige

Rheinmünster (ots) – Unbekannte versuchten in den frühen Mittwochmorgenstunden an einem in der Straße ‚Körnersbühnd‘ geparkten Sattelzug den Kraftstoff abzuzapfen. Gegen 2 Uhr wurde der im Lastwagen nächtigende Fahrer auf das kriminelle Treiben aufmerksam. Vermutlich hierdurch gestört, suchten die ungebetenen Besucher das Weite. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4108340