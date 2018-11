POL-OG: Rust – Mutmaßlicher Exhibitionist unterwegs, Zeugen gesucht

Anzeige

Rust (ots) – Zu einer unliebsamen Begegnung kam es am Dienstagnachmittag auf einem Parkplatz im Allmendweg. Unweit des Geländes des dortigen Sportvereins soll ein bislang unbekannter Mann gegen 15 Uhr sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Hierzu soll er sich laut vorliegender Zeugenaussage unsittlich im Genitalbereich angefasst haben. Der Vorfall wurde durch eine junge Schülerin beobachtet. Der ältere Mann konnte wie folgt beschrieben werden: Er sei etwa 180 Zentimeter groß, habe graue, leicht lockige Haare und soll dunkel gekleidet gewesen sein. Laut einer weiteren Zeugin soll der Mann in einem neueren schwarzen Mercedes der C-Klasse (T-Modell) mit Schweizer Zulassung davon gefahren sei. Eine Fahndung nach dem mutmaßlichen Exhibitionisten führte nicht zum gewünschten Erfolg. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer: 0781/212800 um Hinweise .

/lw

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4109103