POL-OG: Sasbach – Leicht verletzt

Anzeige

Sasbach (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen im Kreuzungsbereich der „Waldfeldstraße“ zur Straße „Alter Sportplatz“ hat sich ein Fahrradfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Der 23-Jährige fuhr gegen 7.30 Uhr aus einem verkehrsberuhigten Bereich in die „Waldfeldstraße“ ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 51 Jahre alten Toyota-Fahrers. Der Velo-Lenker erlitt im Zuge der anschließenden Kollision leichte Verletzungen, die in einem örtlichen Krankenhaus ambulant versorgt werden mussten. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Achern / Oberkirch bilanzierten einen Gesamtschaden von rund 3.500 Euro.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4109382