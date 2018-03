POL-OG: Sasbach – Unfall mit geringem Sachschaden

Sasbach (ots) – Eine 80 Jahre alte Frau verursachte Donnerstagnachmittag am Lindenplatz einen Verkehrsunfall. Da ihr mehrere Fahrzeuge entgegenkamen wich sie gegen 15 Uhr zu weit nach rechts aus und blieb an einer Fensterverkleidung eines Wohnhauses hängen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

/ne

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3869280