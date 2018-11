POL-OG: Schutterwald – Einbrüche in Wohnhäuser

Anzeige

Schutterwald (ots) – Noch unbekannte Einbrecher haben sich im Verlauf des Donnerstags Zutritt zu zwei Wohnhäusern in der Hindenburg- und Bahnhofstraße verschafft. In beiden Fällen gelangten die ungebetenen Besucher über aufgebrochene Türen und Fenster in die Räumlichkeiten und durchsuchten dieselben nach Wertsachen. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, ist unklar. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen. /pb

