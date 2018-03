POL-OG: Schutterwald – Verkehrsunfall mit drei Beteiligten

Schutterwald (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit zwei LKW und einem Auto kam es am Dienstagnachmittag kurz nach 15 Uhr auf der L98 wenige Meter vor der Einmündung nach Langhurst in Fahrtrichtung Offenburg. Aus bislang unbekannter Ursache kam ein 61 Jahre alter Fahrer mit seinem Tankzug für Lebensmittel in den Gegenverkehr. Hierbei kollidierte er mit einem in Richtung Frankreich fahrenden Sattelzug eines 49-Jährigen. Durch die Kollision wurde der Auflieger des Sattelzuges auf den dahinter fahrenden Mercedes einer Verkehrsteilnehmerin geschoben. Die 75 Jahre alte Frau kam mit dem Schrecken davon. Glück im Unglück hatte auch der Unfallverursacher, denn sein Führerhaus riss bei der Kollision der zwei Zugmaschinen ab und landete im Wald. Sowohl er, als auch der Fahrer des Sattelzuges, wurden durch die Kollision nur leichtverletzt. Dennoch mussten sie zur weiteren Behandlung in eine Klinik transportiert werden. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kommt es derzeit zu Behinderungen. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.

/ne

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3884481