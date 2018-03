POL-OG: Schwanau – Bei Sturz verletzt

Schwanau (ots) – Der 16 Jahre alte Fahrer eines Zweirades verletzte sich am Dienstag gegen 17.15 Uhr bei einem Sturz schwer. Er befuhr die L 104 von Wittenweier kommend in südlicher Richtung, als er mit seiner Yamaha im Kreisverkehr ins Rutschen kam und stürzte. Der junge Mann wurde zur Untersuchung in das Klinikum nach Lahr gebracht. /ma

