POL-OG: Schwanau, Nonnenweier – Diesel und Elektrokabel entwendet, Zeugen gesucht

Schwanau, Nonnenweier (ots) – Die Beamten des Polizeipostens Schwanau ermitteln seit heute Morgen wegen Diebstahls von Dieselkraftstoff sowie Elektrokabeln und erhoffen sich in diesem Zusammenhang Hinweise aus der Bevölkerung. Zwischen 9. Februar und Mittwochmorgen zapften Unbekannte aus verschiedenen Maschinen einer Baustelle am Schutterentlastungskanal insgesamt circa 1.500 Liter Diesel ab. Ferner wurden rund zehn Rollen Elektrokabel mit einem Durchmesser von 32 Millimeter gestohlen und die Elektroanschlüsse der dort abgestellten Baucontainer abgezwickt. Der Diebstahlschaden beziffert sich auf etwa 2.500 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter der Rufnummer: 07824 6629910 an die Beamten des Polizeipostens Schwanau erbeten.

