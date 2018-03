POL-OG: Schwanau, Ottenheim – Vorfahrt missachtet

Schwanau (ots) – Eine 57 Jahre alte Fahrerin verursachte am Donnerstagmorgen gegen 7.35 Uhr mit ihrem VW einen Verkehrsunfall. Die Verursacherin wollte die Schwarzwaldstraße von der Vogesenstraße kommend in Richtung Oberdorfstraße queren. Hierbei übersah sie den Audi eines bevorrechtigten 45-jährigen. Dieser wurde bei der Kollision leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro.

