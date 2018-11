POL-OG: Seebach – Bei Ladungssicherung gestürzt

Anzeige

Seebach (ots) – Bei einem Arbeitsunfall am Dienstagvormittag zog sich ein 45-Jähriger Verletzungen zu. Der Mittvierziger war gegen 10.20 Uhr dabei die auf seinem LKW geladenen Bretter in der Straße `Am Schroffen` zu sichern, als er hierbei auf eine Leiter stieg und vermutlich durch einen Fehltritt aus einer Höhe von etwa dreieinhalb Metern stürzte und sich hierbei verletzte. Ein Verschulden Dritter konnte bislang nicht festgestellt werden. Zur Behandlung wurde der Mann in ein Krankenhaus nach Offenburg gebracht. /ma

