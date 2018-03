POL-OG: Seelbach, Schönberg – Schneeglätte – Auto überschlägt sich

Seelbach (ots) – Heute Morgen ist eine junge Autofahrerin auf der Kuppe des Schönbergs auf schneeglatter Fahrbahn nach links von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen. Der Wagen ist auf dem Dach zum Liegen gekommen. Die 28 Jahre alte Seat-Fahrerin war in Richtung Prinzbach unterwegs. Nicht angepasste Geschwindigkeit in Verbindung mit der Straßenglätte dürfte zu dem Malheur geführt haben. Die 28-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon, die von Einsatzkräften des Rettungsdienstes an der Unfallstelle behandelt wurden. Der stark beschädigte Wagen musste an den Abschlepphaken. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

