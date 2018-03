POL-OG: Seelbach – Vorfahrt missachtet

Seelbach (ots) – Eine Autofahrerin ist am Dienstagvormittag beim Einfahren in die Bergstraße mit einem dort herannahenden BMW einer 77-Jährigen zusammengestoßen. Durch die Kollision wurde der Kleinwagen der 31 Jahre alten Unfallverursacherin gegen den Zaun eines angrenzenden Anwesens geschleudert. Insgesamt dürften Schäden in Höhe von etwa 8.000 Euro entstanden sein. Verletzt wurde niemand.

