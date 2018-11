POL-OG: Sinzheim – Handfeste Auseinandersetzung

Anzeige

Sinzheim (ots) – Mit einem Strafverfahren wegen Körperverletzung muss nun ein 16-jähriger Jugendlicher rechnen, nachdem er einen Mann in einem Supermarkt in der Industriestraße angegriffen haben soll. Zuerst soll der Jugendliche eine 46-jährige Frau belästigt haben. Als der 47-jährige Begleiter der Frau dazwischen ging, kam es kurz nach 20.30 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung. In Folge dieser soll der 16-Jährige den Mann getreten und bespuckt haben. Die hinzugerufenen Streifenbeamten konnten den mutmaßlichen Angreifer ausfindig machen und ihn einer Kontrolle unterziehen. Nach Abschluss der Maßnahmen brachten die Ordnungshüter den Jugendlichen an seine Wohnanschrift und übergaben ihn in die Obhut seines Betreuers.

