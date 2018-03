POL-OG: Steinmauern – Kaminbrand

Steinmauern (ots) – Ein deutlich überhitzter Kamin hat am Mittwochabend zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz in der Wiesenstraße geführt. Anwohner hatten den in Brand geratenen Rauchabzug um 21.43 Uhr gemeldet. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr Steinmauern hatte das Geschehen schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen nicht entstanden sein.

