POL-OG: Weisenbach – Ölspur führt zur Strafanzeige

Weisenbach (ots) – Da der Wagen eines 43 Jahre alten Mannes eine Ölspur verursachte wurden am Dienstag gegen 14.45 Uhr die Feuerwehr und die Polizei in die Hangstraße in Au gerufen. Anwohner beobachteten, wie der Fahrer seinen VW im Parkverbot abstellte und sich anschließend trotz Hinweis nicht ausreichend um das ausgetretene Öl kümmerte. Im Zuge weiterer polizeilicher Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und dennoch den Wagen im öffentlichen Verkehrsraum benutzte. Ihn erwartet ihn nun eine Strafanzeige.

/ne

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3879077