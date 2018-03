POL-OG: Willstätt – Fahrt endet an einem Baum

Willstätt (ots) – Am Freitagabend, gegen 22:15 Uhr, befuhr die 34-jährige Fahrerin eines VW Lupo die Obere Landstraße in Willstätt. Aufgrund der Straßenverhältnisse und nicht angepasster Geschwindigkeit kam sie nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Hierbei erlitt sie leichte Verletzungen. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Die Feuerwehr aus Willstätt war mit 20 Einsatzkräften vor Ort.

