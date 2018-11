POL-OG: Willstätt, Sand – Vorfahrtberechtigten übersehen

Anzeige

Willstätt (ots) – Zu einem Unfall zwischen einem BMW und einem VW kam es am Sonntagabend an der Einmündung der Sander Straße zur L 90. Gegen 21:30 Uhr befand sich eine 81 Jahre alte Fahrerin eines BMW von der Sander Straße kommend auf dem Weg in Richtung B 28. An der Einmündung zur L 90 übersah sie dabei offenbar einen vorfahrtberechtigen VW eines 37-Jährigen. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4113177