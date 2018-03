POL-OG: Wolfach – Nach Farbschmierereien Zeugen gesucht

Wolfach (ots) – Einen Schaden von etwa 1.000 Euro hinterließen Unbekannte durch ihre Graffitis bereits Ende letzter Woche. In der Zeit von Freitagabend, 16.02. bis Samstagmorgen, 17.02. wurde die Wand des ehemaligen Bahnhofsgebäudes und heutigen Musikschule in der Bahnhofstraße, sowie die Fassade eines Verbrauchermarktes in der Hausacher Straße mit schwarzer Farbe besprüht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Haslach unter der Telefonnummer 07832 97592-0 in Verbindung zu setzen.

