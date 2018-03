Zell am Harmersbach (ots) – Am Samstagabend kam es gegen 18:10 Uhr in Zell am Harmersbach zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen. Ein 18-Jähriger und seine 14-jährige Sozia fuhren mit einem Leichtkraftrad der Marke Piaggio auf …

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3876387