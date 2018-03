POL-OG: Zell am Harmersbach – Falschen Führerschein vorgezeigt

Zell am Harmersbach (ots) – Ein 24 Jahre alter Mann wurde am Freitag kurz nach Mitternacht in der Straße Pfarrhofgraben einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei händigte der VW-Fahrer einen polnischen Führerschein aus. Bei genauer Betrachtung des Dokuments durch die Beamten des Polizeireviers Haslach stellte sich heraus, dass es sich um eine Fälschung handelt. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der Mann somit nicht vorweisen. Nun erwarten ihn Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung.

