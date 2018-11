POL-OG: Zell am Harmersbach – Feuer in Doppelhaushälfte

Anzeige

Zell am Harmersbach (ots) – Der Brand in einer Doppelhaushälfte in der Hindenburgstraße rief am Dienstagmorgen gegen 10:15 Uhr die Einsatzkräfte der Feuerwehr, des THW, des Rettungsdienstes und der Polizei auf den Plan. Eine Bewohnerin wählte den Notruf, nachdem in einem Zimmer ein Brand ausbrach und dieser sich im Obergeschoss ausbreitete. Durch die Feuerwehren Zell am Harmersbach und Biberach konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht, und ein Übergreifen auf die andere Doppelhaushälfte verhindert werden. Zwar kamen bei dem Brand keine Personen zu Schaden, doch ist das Gebäude nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden, dürfte sich jedoch im sechsstelligen Bereich bewegen. Auch die Ermittlungen zur Brandursache sind noch nicht abgeschlossen. Derzeit sind die Wehrleute noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt und mussten aufgrund letzter Glutnester das Dach öffnen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4114274