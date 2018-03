POL-OG: Zell am Harmersbach – Rollerfahrer verletzt

Zell am Harmersbach (ots) – Ein 25 Jahre alter Rollerfahrer hat am Montagmorgen im Eckfeldweg eine aus der Straße „Unter Eckfeld“ herannahende und vorfahrtsberechtigte BMW-Lenkerin übersehen. Beim anschließenden Zusammenprall kurz vor 7 Uhr wurde der Zweiradfahrer von seinem Gefährt abgeworfen und zog sich hierbei Verletzungen zu. Er musste mit einem Rettungswagen in das Ortenau Klinikum Gengenbach gebracht werden. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 1.200 Euro belaufen. Der Roller musste abgeschleppt werden.

