Zell am Harmersbach (ots) – Eine körperliche Auseinandersetzung am Dienstagabend in einer Gaststätte in der Hauptstraße wurde von zuvor konsumiertem Alkohol der Beteiligten begleitet. Ein 45 Jahre alter Mann soll hierbei gegen 22.45 Uhr mit einer 49 …

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3866972