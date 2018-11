Polizei sucht nach reumütigem Brief Täter und Geschädigten

Anzeige

In diesem Fall sucht die Polizei mal nicht nur nach dem Täter, sogar vom Geschädigten fehlt jede Spur. Denn erst durch den Brief eines oder einer reumütigen Unbekannten wurde eine Wochen zurückliegende Fahrerflucht am Mittwoch bekannt, wie die Ermittler mitteilten.

Die Nachricht hatte der Absender anonym an eine Zeitung geschickt und mehrere Hundert Euro beigefügt. Nach eigenem Bekunden hatte er Anfang November auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Schwäbisch Hall einen anderen Wagen beschädigt.

«Nichts für ungut, aber uns ist sowohl die Farbe des beschädigten Fahrzeugs, als auch die Position des Schadens bekannt», betonte die Polizei. Damit nicht mehrere auf die Idee kämen, das Geld für sich zu beanspruchen. (dpa/lsw)