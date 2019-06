Polizei sucht nach vermisster Frau und vermutet Entführung

Anzeige

Eine 47 Jahre alte vermisste Pflegerin aus Aspach (Rems-Murr-Kreis) ist laut Polizei wohl entführt worden. Die Frau sei am Montag von ihrer Arbeitsstelle im Teilort Großaspach verschwunden und seitdem nicht mehr zurückgekehrt, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Angehörigen der Frau hatten am Montagabend eine Vermisstenanzeige erstattet, woraufhin die Kriminalpolizei eine Ermittlungsgruppe einrichtete.

Die Frau gilt als sehr zuverlässig. Es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass die Frau aus freien Stücken in ihre Heimat Polen zurückkehren wollte. Eine am Donnerstag eingeleitete öffentliche Fahndung habe nur vereinzelte Hinweise gebracht. Nähere Angaben zum Hintergrund des Falls wollte der Sprecher zunächst nicht machen. dpa/lsw