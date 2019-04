Polizei sucht Zeugen und Geschädigte eines Handtaschendiebstahls

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Zum Diebstahl einer Handtasche aus einem Fahrradgepäckkorb kam es am gestrigen Samstagabend gegen 18.30 Uhr in der Karlsruher Kaiserstraße vor dem Anwesen 112. Ein später festgenommener Beschuldigter wurde von einem Passanten dabei beobachtet, wie der aus dem Fahrradgepäckkorb eine Handtasche entwendete. Der Passant ergriff die Initiative, nahm dem Dieb die Handtasche wieder ab und gab sie der Geschädigten zurück. Beide entfernten sich in der Folge. Der Passant sowie die Geschädigte des Dienstahls werden dringend gebeten, sich mit dem POlizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der Telefonnummer 0721 / 666 3311 in Verbindung zu setzen.

Alex Renner, Führungs- und Lagezentrum

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

