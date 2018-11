Polizei verfasst kuriose Meldung als witziges Gedicht

Anzeige

Nicht nur Humor, sondern auch ein gewisses poetisches Talent hat die Polizei Mittelhessen bewiesen: Ein Beamte verfasste eine kuriose Meldung zu einem vermeintlichen Diebstahl komplett in Reimform. Im Internet wurde die Meldung schnell zum Hit.

Deutschland ist das Land der Dichter und Denker, das weiß natürlich jeder. Aber neben Goethe und Schiller gibt es hier eben auch zahlreiche talentierte Nachwuchs-Dichter. Ein solcher arbeitet offensichtlich bei der Polizei Mittelhessen – die veröffentlichte nämlich eine Polizeimeldung komplett in gereimter Form.

„Die lustigen und schönen Dinge dürfen nicht zu kurz kommen“

Viele traurige und schlimme Ereignisse sind Teil der Polizeiarbeit. Polizistinnen und Polizisten bekommen viel mit, was den Augen anderer verschlossen bleibt. Bei allem Ernst, den der Beruf gebietet, dürfen aber auch die lustigen und schönen Dinge nicht zu kurz kommen“, heißt es von der Polizei. „Auch Polizisten sind nur Menschen und manch einer hat bei kuriosen Geschichten schon mal den Schalk im Nacken sitzen.“

Das Kunstwerk im Ganzen (Der Name des Mannes wurde geändert):

Herr Schold, dem Trunke zugetan, zeigte eine Straftat an.

Ein böser Bube, sagte Schold,

hätt‘ nichts Gutes ihm gewollt

und ihm am Kassenautomaten

abgehoben vom Ersparten.

100 Euro ohne Scham,

das passte Schold nicht in den Kram.

So rief Herr Schold die Polizei,

die eilte auch sogleich herbei.

Dann hat sich bald herausgestellt, kein Gangster wollte an sein Geld.

Er selbst war’s der am frühen Abend, nachdem er sich – am Trunke labend – zur Sparkass‘ hatte aufgemacht und hach, wer hätte das gedacht, mit seiner eig’nen EC-Karte, sich geholt hat – das Ersparte.

Als Beweis, wie zu erwarten, dient ein Bild vom Automaten.

Und die Moral von der Geschicht‘, ruf‘ die Polizisten nicht, wenn du selbst es nicht mehr weißt, dass die Sinne dir entgleist.“

Auf Facebook wird das Gedicht mit Begeisterung aufgenommen. Viele Kommentatoren loben die Dichtkunst des Polizeibeamten. „Ein Lob dem Poeten. Es ist doch schön, wenn die Texte ab und an lustig geschrieben sind, das Leben ist ernst genug“, heißt es da beispielsweise. „Schade, dass es nicht auch beim Finanzamt solche Talente gibt“, meint eine andere Kommentatorin: „Ich hätte ja gern mal meinen Steuerbescheid in Reimform! ‚Die Frau B. hat diesmal Glück und kriegt ein paar Cent zurück.'“