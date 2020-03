Polizeibekannter Mann durchbricht Grenzkontrolle in Iffezheim

Anzeige

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der Binnengrenze zu Frankreich kam es am Samstagabend gegen 19:35 Uhr am Grenzübergang Iffezheim zu einem Zwischenfall.

Ein aus Frankreich kommender Autofahrer missachtete laut Polizeiangaben die Weisungen der Kontrollkräfte und durchbrach die dortige Kontrollstelle der Bundespolizei. Die Straße sei vor Ort mit Leitkegeln und Polizeiautos verengt.

„Von einem Durchbrechen sprechen wir, wenn beispielsweise die Kelle rausgeht, ein Autofahrer dies aber ignoriert und mit voller Geschwindigkeit weiterfährt“, erklärte ein Polizeisprecher auf BNN-Anfrage. Genau dies sei am Samstagabend geschehen.

Polizeibeamten mussten zur Seite springen

Die hierdurch gefährdeten Beamten der Bundesbereitschaftspolizei hätten sich mit einem Sprung zur Seite retten können, weshalb niemand verletzt wurde.

Der PkwFahrer, ein 48-jährige Franzose, fuhr weiter und wurde eine halbe Stunde lang von mehreren Streifen der Landes- und Bundespolizei verfolgt. Am Autobahnrasthof Bühl wurde er schließlich gestoppt und unter massivem Widerstand durch Bundespolizisten festgenommen.

Die Gründe für den Kontroll-Durchbruch sind derzeit unbekannt, die Polizei ermittelt.

Mann musste zurück nach Frankreich

Der in Frankreich bereits polizeibekannte Mann muss nun mit Strafanzeigen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz rechnen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste der Mann wieder nach Frankreich ausreisen.

