Polizeimusikkorps am Samstag, 25. Mai in der Kirche St. Dionysius in Durmersheim

Karlsruhe (ots) –

Das Polizeimusikkorps ist am Samstag, 25. Mai 2019, um 19.30 Uhr, für den Verein Indischer Regenbogen e.V. zu Gast in der Kirche St. Dionysius in Durmersheim.

Mit seinen Sängerinnen, Polizeikommissarin Claudia Müller und deren Cousine Susanne Kunzweiler sowie weiteren Solisten, wird Dirigent Mario Ströhm ein abwechslungsreiches Programm bieten. Für die passenden Orgelklänge sorgt der Organist des Musikkorps, Holger Becker, der unter anderem mit der „Toccata in d-Moll“ von Bach gemeinsam mit dem größten deutschen Polizeiorchester ein besonderes Musikerlebnis bieten wird.

Der Eintritt ist frei. Der Verein Indischer Regenbogen e.V. bittet als Veranstalter um Spenden, die auf direktem Weg und in vollem Umfang Waisenkindern in Indien zukommen.

