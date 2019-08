Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe – Zweigstelle Pforzheim

Anzeige

Pforzheim (ots) – (PF) Pforzheim – Tötungsdelikt vom Mai 2019 – Anklageerhebung

Wie bereits berichtet, wurde am 25.05.2019 eine 27-Jährige schwer verletzt in einem Mehrfamilienhaus in Pforzheim aufgefunden. Sie erlag kurz darauf in einem Krankenhaus ihren Verletzungen. Gegen den 37-jährigen Ehemann, welcher sich seit dem 26.05.2019 in Untersuchungs-Haft befindet, hat die Staatsanwaltschaft Karlsruhe – Zweigstellte Pforzheim – nunmehr Anklage zum Landgericht Karlsruhe – Schwurgericht – wegen Totschlags erhoben. Ihm wird vorgeworfen, mehrfach auf seine Ehefrau eingestochen und dabei deren Tod zumindest billigend in Kauf genommen zu haben. Der Tatverdächtige räumt ein, seiner Ehefrau die Stichverletzungen zugefügt zu haben.

Regina Schmid, Staatsanwaltschaft Karlsruhe – Zweigstelle Pforzheim

