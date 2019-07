Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Spaziergängerin

Anzeige

Ein Zusammenstoß mit einer Fußgängerin hat einen Radfahrer in Pfullingen (Landkreis Reutlingen) das Leben gekostet. Der 74-Jährige habe sich beim Überschlagen lebensgefährlich verletzt und und sei zwei Tage später im Krankenhaus gestorben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Am Donnerstag war der Mann mit seinem Rennrad auf abschüssigem Weg mit der 70-Jährigen zusammengeprallt und hatte sich überschlagen. Er hatte offensichtlich an der Spaziergängerin vorbeifahren wollen und ersten Ermittlungen zufolge weder geklingelt noch gebremst. Die 70-Jährige wurde von ihrem Begleiter auf den Radler hingewiesen und machte einen Schritt zur Seite – so kam es zu dem Unfall. Sie wurde dabei leicht verletzt. Die Verkehrspolizei ermittelt. dpa/lsw